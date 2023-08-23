معايعة: المواقع الأثرية في سلفيت تشكل جزءاً مهماً من الهوية الوطنية الفلسطينية





جاءت تصريحات الوزيرة معايعة خلال زيارتها التفقدية لعدد من المواقع الأثرية والبلدات القديمة في محافظة سلفيت، حيث استهلت الوزيرة معايعة جولتها بلقاء محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل وعدد رؤساء البلديات والمجالس المحلية وممثلي المجتمع المحلي.





وأكدت معايعة على "أهمية الشراكة والتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة سلفيت في تجاوز العقبات والمعيقات امام عملية تطوير المواقع الأثرية والبلدات القديمة المهددة بالمصادر أو الاعتداء من قبل سلطات الاحتلال أو قطعان مستوطنيه، علاوة على ضرورة الاستمرار بعملية تنشيط السياحة إلى محافظة سلفيت.





وقالت معايعة : إن "البلدات القديمة التي تحتضنها المدن الفلسطينية تؤكد على عراقة وأصالة شعب فلسطين وتجذره في هذه الأرض منذ الأزل، وسنعمل على تطوير هذه البلدات القديمة أثرياً وسياحياً لتكون رافداً إضافياً للبرامج السياحية التي تمتلكها فلسطين، علاوة على ضرورة القيام بحملة توعية تساهم في رفع نسبة الوعي بأهمية المواقع الأثرية وأهمية العمل على ترميمها وتطويرها لتكون مزاراً سياحياً للمجموعات السياحية".





بدوره، شكر اللواء عبدالله كميل الوزيرة معايعة على تعاونها المشترك، مؤكداً ضرورة تطوير التعاون المشترك لخدمة محافظة سلفيت بمدنها وقراها وبلداتها القديمة من خلال تكثيف الجهود لتطويرها سياحية وأثرية، فمحافظة سلفيت تحتضن العديد من المواقع الأثرية المهمة والتي تستحق الزيارة وتستحق أن تكون ضمن البرامج السياحية للمجموعات السياحية المحلية والأجنبية، مما سيساهم وبشكل كبير في حمايتها من إجراءات الاحتلال لتغيير روايتها الفلسطينية الحقيقية.





وجرى خلال اللقاء "بحث مشروع تحويل تل أبو الزرد إلى حديقة أثرية وحماية مقام كفل حارس، بالإضافة لتطوير عملية الترويج السياحي لمحافظة سلفيت من خلال برنامج فلسطين المرة غير والذي يهدف لتشجيع السياحة الداخلية وخصوصا ًمن أهلنا في مناطق الداخل".





وشملت زيارة الوزيرة معايعة جولة ميدانية لعدد من المواقع الأثرية منها زيارة البلدة القديمة في سلفيت وبالإضافة لزيارة البلدة القديمة في بروقين، بالإضافة لزيارة البلدة القديمة في ديراستيا وقصر أبو حجلة، حيث اطلعت معايعة على خطط تطوير البلدة القديمة في ديراستيا وتحويل مواقع أثرية لبيت ضيافة وتطوير المسارات السياحية ضمن البلدة القديمة.



















رام الله - دنيا الوطنأكدت رُلى معايعة، وزيرة السياحة والآثارعلى أهمية المواقع الأثرية التي تحتضنها محافظة سلفيت، أسوة بكافة محافظات الوطن "حيث تشكل هذه المواقع جزءاً مهماً من الهوية الوطنية الفلسطينية والشاهد على تاريخ شعبنا وحضارته على هذه الأرض".