شؤون فلسطينية

التربية تطلق جائزة فتحية نصرو للبحث التربوي

التربية تطلق جائزة فتحية نصرو للبحث التربوي
التربية تطلق جائزة فتحية نصرو للبحث التربوي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، جائزة د. فتحية نصرو للبحث التربوي، تخليداً لروحها، والتي تهدف لتشجيع البحث التربوي الرصين.

جاء ذلك بحضور مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي محمد مطر، ومدير عام المناهج الإنسانية عبد الحكيم أبو جاموس، ومدير عام المعهد الوطني للتطوير التربوي سهير قاسم، وعميدة كلية التربية في جامعة بيرزيت رفاء الرمحي.

وأكد مطر محورية الشراكة الفاعلة مع جامعة بيرزيت، مشيراً إلى أن الجائزة تمثل نقلة نوعية في مسيرة البحث التربوي وتمثل تخليداً لروح الراحلة نصرو، لافتاً إلى أهمية توظيف البحث التربوي لضمان توفير المؤشرات عالية الجودة وخدمة القضايا التعليمية، خاصة أن محور الجائزة سيتناول موضوعات مهمة على أجندة عمل وزارة التربية، وقد تم اختيار الذكاء الصناعي وتوظيفه في التعليم والتعلم كموضوع للجائزة في دورتها الأولى.

تفاصيل الجائزة وآلية التسجيل: https://www.moe.edu.ps/



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