بعد انضمام ماهر الأخرس.. ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 11

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إنه ومع إعلان الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام، بحسب عائلته رفضاً لاعتقاله فجر اليوم الأربعاء، يرتفع عدد الأسرى المضربين إلى 11 أسيراً.وأوضح نادي الأسيـر أن الأسير الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر/ جنين، اعتقل فجر اليوم وهو أسير سابق أمضى نحو أربع سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.ولفت نادي الأسيـر إلى أنّ عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، إلى جانب الأسير الأخرس، منهم ثمانية أسرى إداريين وهم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، إضرابهما منذ 21 يومًا، إضافة إلى الأسير أسامة دقروق المضرب منذ 17 يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، يواصلون الإضراب منذ 14 يومًا، وانضم للإضراب منذ أربعة أيام الأسير الإداري سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) من بلدة بيت عوا/ الخليل.كما يواصل الأسير زاهر حمّاد (49 عامًا) من بلدة سلواد قرب رام الله رام الله إضرابه عن الطعام منذ أربعة أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء نجله الأسير محمد في سجن (عوفر)، والأسير حاتم القواسمة (42 عاما) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن (ريمون).