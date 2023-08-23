شؤون فلسطينية

فتوح يرد على غالانت: مكانكم الجنائية الدولية وليس الأرض الفلسطينية

فتوح يرد على غالانت: مكانكم الجنائية الدولية وليس الأرض الفلسطينية
روح فتوح
رام الله - دنيا الوطن
وصف روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، تصريح وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، بأنه "دعوة صريحة لتشجيع الإرهاب والعنف".

وكان غالانت قد صرح خلال اجتماعه مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، بأنه "في المكان الذي لم نعزز فيه الاستيطان، تلقينا الإرهاب".

وقال فتوح، في بيان له، إن "مكان المستوطنين وقاداتهم ووزراء الحكومة العنصريين هو المحكمة الجنائية وليس الأرض الفلسطينية، وأينما يتم بناء البؤر الاستيطانية يكون الإرهاب، ووجود المستوطنين المسلحين في شوارعنا وبلداتنا وقيامهم بأعمال القتل والترهيب والحرق والسرقة هو قمة الإرهاب، والاعتداء على الأرض الفلسطينية والمدنيين من النساء والأطفال هو إرهاب الدولة الذي جرمه القانون الدولي واعتبره جريمة حرب".

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