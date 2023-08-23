غزة: المرور تصدر تنويهاً بشأن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية





يذكر أن مشروع توسعة وتطوير مفترق الشجاعية ستنفذه بلدية غزة بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى) بقيمة تبلغ نحو 950 ألف دولار وتبلغ مدة التنفيذ ستة شهور.





وقالت المرور في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نعلمكم بوجود إغلاق كلي ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية، علمًا أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع مفترق الشجاعية على عدة مراحل ابتداءً من يوم السبت 26/8/2023، حسب الخطة المرورية المشتركة بين بلدية غزة وإدارة شرطة المرور والنجدة والشركة المنفذة/ الشركة الفلسطينيه الشرقية الخيسي".وأضافت أن تفاصيل إغلاق المرحلة الأولى، تشمل "إغلاق كلي لدحلة الشجاعية الشمالية، وإغلاق كلي لشارع صلاح الدين الجانب الغربي من طرف تقاطع دحلة الشجاعية الجنوبية حتى مفترق الشجاعية، كذلك إغلاق الجانب الجنوبي من شارع الوحدة، وإغلاق منتزه الشجاعية".وتابعت أن الطرق البديلة لإغلاق المرحلة الأولى، هي "القادم من شارع عمر المختار حتى شارع صلاح الدين يلزم دحلة الشجاعية الجنوبية ومن ثم يلزم يمينًا أو يسارًا طرف شارع صلاح الدين".وواصلت: " القادم من شارع صلاح الدين متجه جنوبًا يلزم اليمين باتجاه شارع الوحدة غربًا ويتجه نحو شارع رشيد الشوا عند موقف الزهرة ومن ثم شارع عمر المختار أو يلزم اليسار ومن ثم يسلك شارع السكة كطريق بديل".وأردفت: "القادم من شارع بغداد شرقًا ومتجه جنوبًا يستمر غربًا باتجاه شارع الوحدة ومن ثم يسلك شارع رشدي الشوا عند موقف الزهرة ومن ثم شارع عمر المختار".من جهتها، أكدت بلدية غزة أن المشروع ينقسم إلى أربعة مراحل وتشمل المرحلة الأولى إغلاق بعض مسارات المفترق على لمدة 45 يوماً لتنفيذ الأعمال المقررة، وتوفير مسارات بديلة للحركة المرورية على المفترق.