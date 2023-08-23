دولي

المركبة الفضائيّة الهندية "تشاندريان 3" تنجح بالهبوط على سطح القمر

المركبة الفضائيّة الهندية "تشاندريان 3" تنجح بالهبوط على سطح القمر
منصة الهبوط الهندية القمرية
رام الله - دنيا الوطن
نجحت المركبة الفضائية الهندية "شاندرايان-3"، بالهبوط على سطح القمر بسلام، اليوم الأربعاء، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه "يوم تاريخي".

وكان رئيس الوزراء مودي يتتبع شخصياً عملية هبوط المحطة القمرية الهندية من جنوب إفريقيا بالبث الحي، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز) عربية.

وبدأت المركبة الهندية هبوطها النهائي اليوم، نحو القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، بعد أيام من تحطم مسبار روسي في المنطقة نفسها.

وقبل الهبوط التام، أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، أن "الهبوط قد بدأ"، ما قوبل بالهتاف والتصفيق كذلك.

يذكر أن الغاية من بعثة "تشاندريان - 3" القمرية الهندية هي البحث عن موارد الماء في الصخور الهندية وإجراء تجارب علمية أخرى.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الصين تصل إلى القطب الجنوبي للقمر، ورابع دولة تصل إلى القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.


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