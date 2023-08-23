تفاقم خطير في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير، أن الأسير أحمد مناصرة المحتجز في زنازين سجن (أيالون)، يواجه تفاقماً خطيراً على وضعه الصحي والنفسي.وحمّل نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير مناصرة، في ظل المعطيات الخطيرة التي ترد حول وضعه النفسي.وأكد المحامي خالد زبارقة أن "جهودًا قانونية مستمرة تبذل من الطاقم القانوني في قضية مناصرة، تحديدًا فيما يتعلق بقضية عزله الانفرادي".يُشار إلى أن أمر العزل الانفرادي بحق الأسير مناصرة ينتهي في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.