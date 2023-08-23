شؤون فلسطينية

تفاقم خطير في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

تفاقم خطير في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة
الأسير أحمد مناصرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد نادي الأسير، أن الأسير أحمد مناصرة المحتجز في زنازين سجن (أيالون)، يواجه تفاقماً خطيراً على وضعه الصحي والنفسي.

وحمّل نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير مناصرة، في ظل المعطيات الخطيرة التي ترد حول وضعه النفسي.

وأكد المحامي خالد زبارقة أن "جهودًا قانونية مستمرة تبذل من الطاقم القانوني في قضية مناصرة، تحديدًا فيما يتعلق بقضية عزله الانفرادي".

يُشار إلى أن أمر العزل الانفرادي بحق الأسير مناصرة ينتهي في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

أخبار ذات صلة

تفاقم خطير في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

تفاقم خطير في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الخليل الشمالي

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الخليل الشمالي

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتهويد القدس والأقصى والمرابطون يدافعون عنهما بعقيدة قوية

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتهويد القدس والأقصى والمرابطون يدافعون عنهما بعقيدة قوية

غزة: مدارس الأوقاف الشرعية تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

غزة: مدارس الأوقاف الشرعية تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

وزيرة المرأة تلتقي منتدى شارك الشبابي

وزيرة المرأة تلتقي منتدى شارك الشبابي

قيادي بالجهاد: اعتقال قيادات المقاومة بالضفة سيرتد نقمة على الاحتلال

قيادي بالجهاد: اعتقال قيادات المقاومة بالضفة سيرتد نقمة على الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 20

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 20

غزة: الشروع في تنظيف وتهيئة المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

غزة: الشروع في تنظيف وتهيئة المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاقم خطير في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

تفاقم خطير في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الخليل الشمالي

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الخليل الشمالي

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتهويد القدس والأقصى والمرابطون يدافعون عنهما بعقيدة قوية

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتهويد القدس والأقصى والمرابطون يدافعون عنهما بعقيدة قوية

غزة: مدارس الأوقاف الشرعية تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

غزة: مدارس الأوقاف الشرعية تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

وزيرة المرأة تلتقي منتدى شارك الشبابي

وزيرة المرأة تلتقي منتدى شارك الشبابي

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 20

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 20

الديمقراطية: حكومة الفاشية الإسرائيلية تمهد لموجة دموية ضد شعبنا

الديمقراطية: حكومة الفاشية الإسرائيلية تمهد لموجة دموية ضد شعبنا

تحذيرات من خطورة مخطط استيطاني الجديد يهدف لافراغ القدس من سكانها

تحذيرات من خطورة مخطط استيطاني الجديد يهدف لافراغ القدس من سكانها

منوعات

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

عربي

العاهل الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

العاهل الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

الأردن يوجه دعوة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين السوريين

الأردن يوجه دعوة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين السوريين

الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات