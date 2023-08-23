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الأردن: مصرع أربعة أشخاص بمحطة تنقية مياه في مخيم الزعتري

الأردن: مصرع أربعة أشخاص بمحطة تنقية مياه في مخيم الزعتري
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص، اليوم الأربعاء، مصرعهم غرقاً داخل محطة تنقية مياه داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، في محافظة المفرق شمالي الأردن.

وقال عامر السرطاوي، الناطق باسم مديرية الأمن العام بالأردن، إن "فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع وفاة أربعة أشخاص من جنسية عربية، نتيجة سقوطهم داخل بركة تابعة لمحطة تنقية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الصيانة للمحطة".

وأضاف السرطاوي في بيان، أنه تم إخراجهم من داخل البركة وإخلاؤهم إلى مستشفى المفرق الحكومي، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية.

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