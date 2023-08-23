عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتهويد القدس والأقصى والمرابطون يدافعون عنهما بعقيدة قوية

رام الله - دنيا الوطنقال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إن الاحتلال هو من خطط ونفّذ عملية حرق المسجد الأقصى المبارك قبل 54 عامًا، والذي حرق المسجد يحمل الهوية الصهيونية.وأكد صبري في تصريح صحفي، على أن كل إجراء يقوم به الاحتلال يهدف إلى تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى من ذبح البقرات الحمراء جلب المزيد من اليهود وزيادة اقتحام المسجد.وأضاف أن الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية ليقتحم المسجد الأقصى لأداء الطقوس التلمودية بزي "الكهنوت".وأشاد برباط ودفاع المقدسيين عن الأقصى والقدس، وقال إن المقدسيين والمرابطين يدافعون عن القدس والمسجد برابط عقيدة دينية قوية.