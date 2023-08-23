غزة: مدارس الأوقاف الشرعية تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

رام الله - دنيا الوطنأنهت مدارس الأوقاف الشرعية استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024م، بعد استكمال جميع الاجراءات الفنية والإدارية وإتمام التشكيل المدرسي، وتوزيع الأعباء التدريسية للمعلمين والمعلمات، وتوفير الاحتياجات التعليمية المطلوبة.بدوره أكد مُسَيِّر دائرة المدارس الشرعية أ. عبد السلام قوصة أن مدارس الأوقاف جاهزةٌ لبدء العام الدراسي الجديد بعد أن أعلنت عن فتح باب التسجيل لطلبة الصف السابع الأساسي وفق الشروط المعلنة واستكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية التي كانت بإشرافٍ إدارات المدارس الشرعية.وأوضح آليات قبول الطلبة التي تضمنت تشكيل فرق عملٍ ولجانٍ مختصةٍ في تجهيز الاختبارات والمراقبة ولجان المقابلات والقرآن الكريم، إلى جانب لجان التصحيح والتدقيق والفرز والكنترول.وأشار قوصة أن مدارس الأوقاف تسعى للتميز في جميع الجوانب الإدارية والتدريسية لتحقيق رؤية الوزارة في تعليمٍ رياديّ وتخريج جيلٍ قياديّ، مبيناً رعاية الأوقاف للمدارس الشرعية من خلال توفير كل ما يلزم من الدعم لطلبتها.