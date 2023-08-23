وزيرة المرأة تلتقي منتدى شارك الشبابي





وأشارت إلى الدور الكبير الذي يقوم به الشباب ببناء مجتمعنا الفلسطيني، مؤكدة على ما تمثله طاقات الشباب الإبداعية من مكانة كبيرة، لمواجهة جميع التحديات والتغلب على كافة الصعاب، وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأضافت حمد: أن الشباب يحتاج لمثل هذه البرامج التي تساهم في إثراء المعرفة لديهم، مما يفتح المجال، أمام منحهم فرصة قيادة مسيرة المستقبل الدبلوماسي.



وأوضحت أن هذا البرنامج الرائد يعتبر فرصة لصقل مهارات الشباب ورفع وعيهم بفنون العمل الدبلوماسي والسياسي، ومدهم بالأدوات والمهارات اللازمة في عالم حافل بالتحديات.



ومن الجدير ذكره، أنه يندرج برنامج الدبلوماسيين الشباب الفلسطينيين والذي أطلقه منتدى شارك الشبابي، ضمن اطار مشروع الشباب يقود المنفذ بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، ويهدف الى خلق قيادات شابة، قادرين على خلق التغيير في مجتمعاتهم المحلية وعلى المستوى الدولي.



رام الله - دنيا الوطنالتقت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، مع منتدى شارك الشبابي ضمن برنامج الدبلوماسيين الشباب الفلسطينين في رام الله، بهدف إطلاع المشاركين على عدد من القضايا والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية والخطط الوطنية الخاصة بذلك، بحضور كادر من الوزارة.ورحبت حمد بالوفد وأثنت على دور منتدى شارك في تمكين قيادات شابة، وأكدت أن هذا اللقاء يسلط الضوء على العديد من القضايا والأمور التي تهم فئة الشباب.