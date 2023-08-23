هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 20





وأفادت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من خلال محاميها فادي عبيدات والذي تمكن من زيارة الأسير في سجن النقب أن وضعه الصحي في تدهور سريع، حيث يعاني من إرهاق شديد وضعف عام نتيجة استمراره في الإضراب ،علما أن ادارة السجون تتعمد اهماله طبيا و عدم تقديم الفحوصات اللازمة له و لمتابعة حالته الصحية



وأضافت الهيئة بان الأسير الفسفوس يتعرض للعزل والمضايقات اليومية والتفتيشات المستمرة لزنزانته وتم سحب كامل الاجهزة الكهربائية والملابس ووضع في زنزانة مزودة بالكاميرات، ويتم ادخال اسرى معاقبين ولكن غير مضربين كوسيلة ضغط على الأسير.



رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير كايد الفسفوس (33 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم ال 20 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الصادرة بحقه.