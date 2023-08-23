بلدية غزة تشرع برصف الطبقة الثانية من شارع المنصورة بحي الشجاعية







رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة برصف الطبقة الثانية من شارع المنصورة بحي الشجاعية من تقاطع شارع صلاح الدين غرباً وحتى مدرسة معين بسيسو شرقاً، ضمن مشروع تطوير شارع المنصورة الذي نفذته البلدية.وتشمل الأعمال رصف الطبقة الثانية في المنطقة المذكورة وتبلغ مساحتها نحو 9000 متر مربع من مادة الإسفلت الساخن في المنطقة ، فيما تم إنجاز صيانة الأرصفة على طول الشارع وكذلك تطوير متفرع الشارع بالقرب من مسجد أحمد ياسين.وينفذ المشروع ضمن منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية (المنحة الكويتية) بالتعاون مع وحدة المشاريع في وزارة الحكم المحلي.وكانت بلدية غزة قد شرعت بتنفيذ هذه المرحلة من المشروع بعد تطوير شارع المنصورة بالكامل في العام 2019 ضمن المنحة الكويتية الخاصة بإعمار غزة بعد عدوان عام 2014.