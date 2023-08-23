رام الله: الهيئة المستقلة تُعلق على تنقلات أجرتها التربية مع بداية العام الدراسي



وطالبت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في مخاطبة وجهتها للدكتور مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة قرارات النقل والتأكد من عدم وجود أي تعسف أو عقوبة في القرارات، سيما وأنها تلقت نحو 80 حالة ما بين شكاوى وتوثيقات ميدانية، أفاد مقدموها بأن قرارات نقلهم جاءت على خلفية مشاركتهم في الاضراب الأخير في المدارس الحكومية، وليس على أسس مهنية أو فنية، الأمر الذي يعتبرونه عقوبة مقنعة.



وتقول الهيئة إنها تلقت وعوداً من جهات رسمية بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو مالي بحق المعلمين والمعلمات على خلفية المشاركة في الاضراب الأخير.



رام الله - دنيا الوطنطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وزارة التربية والتعليم، بتقديم توضيحات بخصوص نقل عدد من معلمي ومعلمات ومدراء ومديرات مدارس من أماكن عملهم، في إطار التنقلات السنوية التي تجريها الوزارة.