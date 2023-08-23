فتح: كل سياسات التهديد التي تُطلقها حكومة نتنياهو لن تجدي نفعاً

يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، في عمليتي إطلاق نار وقعتا في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل، الأيام القليلة الماضية.

يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، في عمليتي إطلاق نار وقعتا في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل، الأيام القليلة الماضية.

ووفق (القناة 13) فإن (كابينت) فوّض نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، بالتحرك في هذا الشأن.

ووفق (القناة 13) فإن (كابينت) فوّض نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، بالتحرك في هذا الشأن.

واتخذ المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) خلال اجتماع أمس الثلاثاء، سلسلة قرارات لمهاجمة منفذي العمليات ومرسليهم.

واتخذ المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) خلال اجتماع أمس الثلاثاء، سلسلة قرارات لمهاجمة منفذي العمليات ومرسليهم.

ومنذ مساء أمس الثلاثاء، تنشر وسائل إعلام إسرائيلية تسريبات حول ما دار في اجتماع (كابينت).





وقال الصحفي الإسرائيلي في صحيفة (معاريف)، تال ليف رام، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلمح إلى أن حماس تقود جهوداً لإشعال منطقة الضفة الغربية والدفع لتنفيذ المزيد من العمليات.





وأضاف بأنه هذا يشير إلى "إمكانية توجيه ضربة تضر بمقدرات التنظيم داخل قطاع غزة أو لبنان"، وفق تعبيره.



