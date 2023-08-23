بدعم من بنك فلسطين.. المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء يحتفي بافتتاح حيّز الأعمال الخضراء

رام الله - دنيا الوطناحتفى المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، بافتتاح "حيّز الأعمال الخضراء" (Pal-Green Hub)، الذي يوفر مساحات عمل للمبادرين والمبدعين في مجال المشاريع الخضراء.واستعرض رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء الدكتور عفيف عقل، طبيعة عمل وأنشطة المجلس منذ تأسيسه، إضافة إلى أهمية دور حيّز الأعمال الخضراء كمكان يقدم الدعم اللوجستي لبلورة وتطوير أفكار إبداعية في مجال الأبنية والأعمال الخضراء والاستدامة بشكل عام.وأعرب عقل عن تقديره لمجموعة بنك فلسطين، منوها إلى أن البنك هو عضو مؤسس في المجلس، وداعم لنشاطاته منذ التأسيس، كما تقدم بالشكر الجزيل لممثلي سلطة جودة البيئة، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ونقابة المهندسين، والجامعات الفلسطينية، والمؤسسات الداعمة، والمشاركين في حفل الافتتاح.وقال عقل إن فكرة هذا الحيز تأتي استمرارا لجهود المجلس في السنوات الماضية وأبرزها إحراز شهادة لييد للمتحف الفلسطيني، والعمل مع عدد من البلديات لبلورة حوافز للبناء الأخضر، وإنجاز مؤتمر البناء الأخضر في حزيران 2022، والذي ساهم بنك فلسطين في رعايته، إضافة لترميم عدد من الأبنية ضمن معايير البناء الاخضر في المخيمات الفلسطينية والعديد من الدورات المتخصصة في ترشيد وكفاءة الطاقة والبناء الاخضر ومعاييره وغيرها من الأنشطة والمشاريع.بدوره، هنأ السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، بافتتاح "حيّز الأعمال الخضراء"، الذي يُعد أحد الركائز الهامة للمجلس، والتي من شأنها توفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع في مجال المشاريع الخضراء. معبراً عن سعادته لدعم هذا المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية الاستدامة التي يتبناها البنك.من جهته، أكد مدير عام دائرة السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة السيد زغلول سمحان، أهمية هذا النوع من المشاريع والمبادرات التي ينفذها المجلس والمؤسسات الأخرى، مشيرا إلى عملية تأهيل البناء وتبني نهج "صديق للبيئة" وموفر للطاقة في آن معا.وتطرق إلى عملية تأسيس حيّز الأعمال الذي يمثل حاضنة مكانية لأصحاب الأفكار والريادة والمبادرات الخضراء، الذي من المتوقع أن يقوم بتوفير بعض الدعم الفني وتوجيه الأفكار ورعايتها ما أمكن.وأكد أن سلطة جودة البيئة تشجع مثل هذه المبادرات التي تهدف لحماية البيئة وصونها من جهة، والتكيف مع التغير المناخي من جهة أخرى، مشددا على أهمية شراكة القطاع العام والخاص والمجتمع المدني معا لتحقيق الكثير لحماية البيئة، معربا عن شكره لبنك فلسطين الذي يعتبر رائدا في مجال التمويل الأخضر، حيث اهتم بهذا المجال منذ فترة طويلة.من ناحيتها، استعرضت مديرة المجلس وجدان الشريف عملية تأهيل البناء التي راعت معايير التعديلات التحديثية والبيئية للأبنية، خاصة عملية تأهيل غلاف البناء التي نتج عنها توفير كبير في استهلاك الطاقة وصلت لحوالي 30%، متطرقة إلى عملية استنباط الشعار الخاص بحيّز الأعمال الذي نتج عن دمج شعار المجلس مع شعار الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة.وفي نهاية الحفل، تم تكريم بنك فلسطين على دعمه إطلاق حيز الأعمال الخضراء.