شؤون فلسطينية

تفاصيل مخطط إسرائيلي لزيادة عدد مستوطني شمال الضفة إلى مليون

تفاصيل مخطط إسرائيلي لزيادة عدد مستوطني شمال الضفة إلى مليون
مخطط إسرائيلي لزيادة عدد مستوطني شمال الضفة إلى مليون
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل مخطط قدمه رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، يوسي داغان، اليوم الأربعاء، يشمل إقامة "مدن" جديدة، ومناطق صناعية، ومستشفى، وسكة حديد، ومطار، في شمال الضفة الغربية.

ويتضمن المخطط، الذي قدمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون في عام 2050.

وأشار موقع (واي نت) الإسرائيلي،، إلى أن المجلس الاستيطاني استأجر خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، لوضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ولفت إلى أنه جرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، من دون الكشف عن طاقم المخططين له.

وحسب "واينت"، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى "مدن"، وإقامة "مدن" جديدة، ومد سكك حديد باتجاه وسط إسرائيل وشمالها، وتوسيع شوارع، وإقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، ومطار، ومناطق صناعية، ومراكز ثقافية.

ويسعى المبادرون إلى هذا المخطط إلى توسيع مستوطنات (إيتمار)، (تسوفيم)، (سلعيت) و(أفني حيفتس).

ويقضي المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية (حوميش)، بعد شرعنتها، بحيث تستوعب 15 ألف مستوطن، وكذلك شرعنة مستوطنتي (غانيم) و(كديم) وتوسيعهما، اللتين تم إخلاؤهما في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، عام 2005.

وأشار الموقع إلى أنه يجري التخطيط لـ"مدينة" كبيرة تحمل اسم "تعناخ" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأن تستوعب 30 ألف مستوطن، و"مدينة" باسم "شَمير" في جنوب غرب الضفة ووسطها، بالقرب من مدينة كفر قاسم، وأن تستوعب أكثر من 100 ألف مستوطن.

ويأتي نشر هذا المخطط في ظل توتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات من وزير الأمن إلى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات طائرة إلى المستوطنين.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن قد احتجّت على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الذي صادقت عليه (كنيست)، وعلى شرعنة البؤرة الاستيطانية (حوميش) إلى جانب شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة.

أخبار ذات صلة

تحذيرات من خطورة مخطط استيطاني الجديد يهدف لافراغ القدس من سكانها

تحذيرات من خطورة مخطط استيطاني الجديد يهدف لافراغ القدس من سكانها

فتح: كل سياسات التهديد التي تُطلقها حكومة نتنياهو لن تجدي نفعاً

فتح: كل سياسات التهديد التي تُطلقها حكومة نتنياهو لن تجدي نفعاً

بدعم من بنك فلسطين.. المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء يحتفي بافتتاح حيّز الأعمال الخضراء

بدعم من بنك فلسطين.. المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء يحتفي بافتتاح حيّز الأعمال الخضراء

تفاصيل مخطط إسرائيلي لزيادة عدد مستوطني شمال الضفة إلى مليون

تفاصيل مخطط إسرائيلي لزيادة عدد مستوطني شمال الضفة إلى مليون

طالع: أسماء الدفعة الأولى من المعلمين الجدد في المدارس الحكومية بغزة

طالع: أسماء الدفعة الأولى من المعلمين الجدد في المدارس الحكومية بغزة

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأحمد أبو جابر

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأحمد أبو جابر

حمايةً لحل الدولتين.. الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

حمايةً لحل الدولتين.. الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بدعم من بنك فلسطين.. المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء يحتفي بافتتاح حيّز الأعمال الخضراء

بدعم من بنك فلسطين.. المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء يحتفي بافتتاح حيّز الأعمال الخضراء

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأحمد أبو جابر

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأحمد أبو جابر

فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع ويدعو الجاليات لفضح جرائم الاحتلال

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع ويدعو الجاليات لفضح جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد

&quot;الإحصاء&quot; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية

هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية

مقتل شاب من الضفة في حادثة طعن بأراضي عام 48

مقتل شاب من الضفة في حادثة طعن بأراضي عام 48

منوعات

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

عربي

العاهل الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

العاهل الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

الأردن يوجه دعوة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين السوريين

الأردن يوجه دعوة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين السوريين

الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات