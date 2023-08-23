تفاصيل مخطط إسرائيلي لزيادة عدد مستوطني شمال الضفة إلى مليون



وأشار موقع (واي نت) الإسرائيلي،، إلى أن المجلس الاستيطاني استأجر خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، لوضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.



ولفت إلى أنه جرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، من دون الكشف عن طاقم المخططين له.



وحسب "واينت"، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى "مدن"، وإقامة "مدن" جديدة، ومد سكك حديد باتجاه وسط إسرائيل وشمالها، وتوسيع شوارع، وإقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، ومطار، ومناطق صناعية، ومراكز ثقافية.



ويسعى المبادرون إلى هذا المخطط إلى توسيع مستوطنات (إيتمار)، (تسوفيم)، (سلعيت) و(أفني حيفتس).





ويقضي المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية (حوميش)، بعد شرعنتها، بحيث تستوعب 15 ألف مستوطن، وكذلك شرعنة مستوطنتي (غانيم) و(كديم) وتوسيعهما، اللتين تم إخلاؤهما في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، عام 2005.



وأشار الموقع إلى أنه يجري التخطيط لـ"مدينة" كبيرة تحمل اسم "تعناخ" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأن تستوعب 30 ألف مستوطن، و"مدينة" باسم "شَمير" في جنوب غرب الضفة ووسطها، بالقرب من مدينة كفر قاسم، وأن تستوعب أكثر من 100 ألف مستوطن.



ويأتي نشر هذا المخطط في ظل توتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات من وزير الأمن إلى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات طائرة إلى المستوطنين.



وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن قد احتجّت على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الذي صادقت عليه (كنيست)، وعلى شرعنة البؤرة الاستيطانية (حوميش) إلى جانب شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة.



رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل مخطط قدمه رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، يوسي داغان، اليوم الأربعاء، يشمل إقامة "مدن" جديدة، ومناطق صناعية، ومستشفى، وسكة حديد، ومطار، في شمال الضفة الغربية.ويتضمن المخطط، الذي قدمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون في عام 2050.