دولي

الهند: مقتل 17 عاملاً إثر انهيار جسر تحت الإنشاء

الهند: مقتل 17 عاملاً إثر انهيار جسر تحت الإنشاء
انهيار جسر تحت الإنشاء في الهند
رام الله - دنيا الوطن
لقي 17 عاملاً على الأقل حتفهم، يوم الأربعاء، إثر انهيار جسر تحت الإنشاء في منطقة "سايرانغ" قرب مدينة أيزاول بشمال شرق الهند.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها، إنه كان هناك 40 عامل بناء على الجسر وقت وقوع الحادث، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وذكر ضابط شرطة: "تم انتشال 17 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن.. وما يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين".

وقال مسؤول العلاقات العامة في الشركة المكلفة بالأشغال: "لم نتأكد بعد من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الجسر عندما وقع الانهيار".

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