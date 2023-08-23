شؤون فلسطينية

حمايةً لحل الدولتين.. الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

حمايةً لحل الدولتين.. الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين
وزارة الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وتعتبر الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه الممارسات، بأنها سياسة إسرائيلية رسمية، استعمارية توسعية وعنصرية، تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، تندرج في إطار مخططات حكومة الاحتلال الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس فصلها تماماً عن قطاع غزة، وتدفيع الشعب الفلسطيني أثماناً سياسية باهضة على المستوى السياسي وتعميق سياسة "تدفيع الثمن" على المستوى الحياتي والميداني، في محاولة لكسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى شعبنا، وقطع علاقته بأرض وطنه وحشره في كنتونات معزولة بعضها عن بعض وجزر تغرق في محيط استيطاني متصل وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي. 

وتقول الوزارة إن التصعيد الحاصل في تلك الانتهاكات والجرائم بات يسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني كما يحصل في استخدام المستوطنين للرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين كما هو الحال في مسافر يطا، والهجوم على منازل وأراضي المواطنين كما حصل في بلدتي برقة بنابلس ورام الله، وكذلك امعان قوات الإحتلال الإسرائيلي في تقطيع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية وإغلاقها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين بالحواجز والبوابات الحديدية، والهدف الأساس من هذه السياسة هو منع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض كما يتفاخر بذلك أركان الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم، وكما عبر عنه عضو (كنيست) المتطرف تسفي سكوت من الصهيونية الدينية.

وأكدت وزارة الخارجية أنها إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية عن نتائج هذا التصعيد وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع، فإنها تطالب الإدارة الأمريكية والدول بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقفه ولجم عناصر الإرهاب اليهودي وتفكيك منظماتهم العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتطالبها بالإعتراف الفوري بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات السياسية والقانونية لحماية حل الدولتين، امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية.

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