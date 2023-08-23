فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس صباح اليوم الأربعاء، إن حجم الهبوط الذي تعيشه كافة المستويات التي تتشكل منها منظومة الاحتلال، يشير الى قصر عمر هذا الاحتلال، والذي يتجاوز يومياً كافة المعايير الاخلاقية والانسانية، وينتهك بشكل علني مبادئ القانون الدولي الإنساني".وأوضح فارس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حجم الاعتقالات الكبير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي شهدته السنوات القليلة الماضية، يعود لجملة من الاسباب، أبرزها حالة المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي بين ما يسمون ضباط المناطق في مخابرات الاحتلال.وكشف فارس على أن غالبية الاقتحامات والاعمال التخريبية التي ينفذها جنود الاحتلال بتعليمات ضباط المخابرات، يتم نشرها على صفحات Facebook، حيث تنشر صور المعتقلين وهم مقيدي اليدين ومعصوب العينين، بالإضافة الى التقاط الجنود الصور معهم، واستخدام ذلك للتهديد والوعيد.وطالب فارس المؤسسات الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وممارسة دورهم في تحشيد المجتمع الدولي الرسمي لمساءلة اسرائيل عن هذه الخروقات والتجاوزات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية