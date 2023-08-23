دولي

إعلام إسرائيلي: نتنياهو وبخ وزراء كابينت لهذا السبب

إعلام إسرائيلي: نتنياهو وبخ وزراء كابينت لهذا السبب
نتنياهو يوبخ وزراء كابينت بسبب التسريبات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبخ وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، بسبب كثرة تسريبات تفاصيل الجلسات.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد اتخذ كابينت خلال اجتماع أمس الثلاثاء، سلسلة قرارات لمهاجمة منفذي العمليات ومرسليهم.

وأضافت بأن (كابينت) فوّض نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، بالتحرك في هذا الشأن.

يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، في عمليتي إطلاق نار وقعتا في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل، الأيام القليلة الماضية.

ومنذ مساء أمس الثلاثاء، تنشر وسائل إعلام إسرائيلية تسريبات حول ما دار في اجتماع (كابينت).

وقال الصحفي الإسرائيلي في صحيفة (معاريف)، تال ليف رام، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلمح إلى أن حماس تقود جهوداً لإشعال منطقة الضفة الغربية والدفع لتنفيذ المزيد من العمليات.

وأضاف بأنه هذا يشير إلى "إمكانية توجيه ضربة تضر بمقدرات التنظيم داخل قطاع غزة أو لبنان"، وفق تعبيره.

في السياق، قال نير دفوري من (القناة 12)، "إن من يقف خلف موجة العمليات الدامية التي تجتاح الضفة الغربية، ويوجه منفذيها، هما حماس وإيران".

وأضاف: "في نهاية اجتماع (كابينت) أمس، تقرر أن تقوم إسرائيل باستهداف مرسلي وموجّهِي منفذي العمليات، لكن الرد كان غامضا ولم يتم تقديم تفاصيل عملية، متى ومن سيتم استهدافهم".

وتابع: "لذلك، قد لا نرى رد فعل في الضفة، بل في أماكن أخرى حتى لو على حساب الدخول في جولة تصعيد في ساحة أخرى غير الضفة".

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية الثلاثاء، إن وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت يسعى إلى تحصيل ثمن من حماس التي تغمر الضفة بالسلاح.

وأضافت القناة بأن الأمر يتعلق بشكل أساسي بمقر حماس الموجود في لبنان، وهو الذي يوجّه الخلايا في الضفة، وفق تعبيرها.

ووفق (القناة 13)، فإنه في إسرائيل يبحثون عن طريقة لتدفيعهم الثمن، و"إذا حدث ذلك، هناك تخوف من رد فعل من قطاع غزة أو حتى من لبنان".

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