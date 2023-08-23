مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع ويدعو الجاليات لفضح جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، على ضرورة تشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، من خلال دور الأحزاب والقوى السياسية العربية ومنظمات المجتمع المدني.وتابع مجدلاني خلال ترؤسه لاجتماع الساحات العربية للجبهة عبر تقنية (زووم)، بأن الظروف الصعبة والتحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل حكومة يمينية متطرفة تقوم بكافة الاجراءات من أجل تقويض السلطة الفلسطينية، يتطلب تعزيز وحدتنا الوطنية.ودعا كافة أبناء شعبنا في المتواجدين في البلدان العربية إلى التحرك والعمل مع كافة القوى الفاعلة في تلك المجتمعات بصفتهم سفراء لدولة فلسطين والعمل من أجل فضح جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه.وأشار لأهمية العمق العربي للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للشعوب العربية الأمر الذي يتطلب مواجهة التطبيع المجاني والتحذير من عواقبه على المجتمعات العربية .هذا وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية والنقابية والتحركات التي تقوم بها الجبهة مع كافة الأحزاب التقدمية العربية.