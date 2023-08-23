هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونقلا عن محاميها معتز شقيرات، أن الأسيرين شادي عموري و محمد اخميس، يواجهان ظروفا صحية مقلقة، وسط إهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب لهما.وقالت الهيئة أن الأسير المعزول شادي عموري (43 عاما) من مخيم جنين، والقابع في معتقل ايشل، يعاني من العديد من المشاكل الصحية، وهي:1. المعدة : منذ عام يعاني من أوجاع بالمعدة ، وقد أجرى فحوصات عديدة من ضمنها المنظار، إلا أن الطبيب أبلغه بعدم وجود علاج لحالته، واكتفى بإعطائه المسكنات.2. أوجاع بالعينين: منذ أربع أشهر يعاني الأسير من غباش حاد و عدم وضوح بالرؤيا، وقد راجع عيادة السجن ـو هو بانتظار تحويله الى مختص.3. اوجاع بالظهر: يعاني عموري من أوجاع أسفل الظهر، وضغط على القدم اليمنى منذ عدة سنوات .4. أوجاع بالرأس : يشتكي الأسير منذ أكثر من عام من أوجاع مزمنة بالرأس، وتكتفي العيادة بإعطائه المسكنات دون فحصه وتشخيص حالته.علما أن عموري اعتقل بتاريخ 19/6/2002، وتم حكمه مؤبد وعشرون عاما.أما الأسير محمد باسم اخميس من مدينة الخليل، والقابع في سجن رامون، فهو يعاني من مشاكل بالقلب، وتشنجات مستمرة بالعضلات، مع اصرار ادارة السجن على المماطلة في إجراء الفحوصات المطلوبة له، وقد شرع الأسير بتاريخ 10/08/2023 باضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي، إلا أنه اضطر بعد يومين الى فك إضرابه نظرا لصعوبة وضعهالصحي، وتم عزله مباشرة.يذكر أن اخميس اعتقل بتاريخ 23/11/2022، وهو أسير إداري تم تمديد حكمه الإداري مرتين، بواقع 6 أشهر لكل مرة.