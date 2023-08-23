شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد
توضيحية
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونقلا عن محاميها معتز شقيرات، أن الأسيرين شادي عموري و محمد اخميس، يواجهان ظروفا صحية مقلقة، وسط إهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب لهما.

وقالت الهيئة أن الأسير المعزول شادي عموري (43 عاما) من مخيم جنين، والقابع في معتقل ايشل، يعاني من العديد من المشاكل الصحية، وهي:

1. المعدة : منذ عام يعاني من أوجاع بالمعدة ، وقد أجرى فحوصات عديدة من ضمنها المنظار، إلا أن الطبيب أبلغه بعدم وجود علاج لحالته، واكتفى بإعطائه المسكنات.

2. أوجاع بالعينين: منذ أربع أشهر يعاني الأسير من غباش حاد و عدم وضوح بالرؤيا، وقد راجع عيادة السجن ـو هو بانتظار تحويله الى مختص.

3. اوجاع بالظهر: يعاني عموري من أوجاع أسفل الظهر، وضغط على القدم اليمنى منذ عدة سنوات .

4. أوجاع بالرأس : يشتكي الأسير منذ أكثر من عام من أوجاع مزمنة بالرأس، وتكتفي العيادة بإعطائه المسكنات دون فحصه وتشخيص حالته.

علما أن عموري اعتقل بتاريخ 19/6/2002، وتم حكمه مؤبد وعشرون عاما.

أما الأسير محمد باسم اخميس من مدينة الخليل، والقابع في سجن رامون، فهو يعاني من مشاكل بالقلب، وتشنجات مستمرة بالعضلات، مع اصرار ادارة السجن على المماطلة في إجراء الفحوصات المطلوبة له، وقد شرع الأسير بتاريخ 10/08/2023 باضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي، إلا أنه اضطر بعد يومين الى فك إضرابه نظرا لصعوبة وضعه
الصحي، وتم عزله مباشرة.

يذكر أن اخميس اعتقل بتاريخ 23/11/2022، وهو أسير إداري تم تمديد حكمه الإداري مرتين، بواقع 6 أشهر لكل مرة.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأحمد أبو جابر

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأحمد أبو جابر

حمايةً لحل الدولتين.. الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

حمايةً لحل الدولتين.. الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع ويدعو الجاليات لفضح جرائم الاحتلال

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع ويدعو الجاليات لفضح جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

&quot;الإحصاء&quot; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية

هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأحمد أبو جابر

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين شناوي وأحمد أبو جابر

فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

فارس: ضباط مخابرات الاحتلال يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ الاعتقالات الليلية

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع ويدعو الجاليات لفضح جرائم الاحتلال

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع ويدعو الجاليات لفضح جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: شادي عموري ومحمد اخميس يتعرضان لإهمال طبي متعمد

&quot;الإحصاء&quot; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

الضمير تنظم ورشة عمل متخصصة لمناقشة تصريح وشركات المشغل بأراضي 48

الضمير تنظم ورشة عمل متخصصة لمناقشة تصريح وشركات المشغل بأراضي 48

قناة إسرائيلية: وزير الجيش يسعى لتحصيل ثمن من حماس يتعلق بهذا الأمر

قناة إسرائيلية: وزير الجيش يسعى لتحصيل ثمن من حماس يتعلق بهذا الأمر

منوعات

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

ما حقيقة استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل &quot;توحة&quot;؟

ما حقيقة استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل "توحة"؟

بالصور: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بملابس صيفية مثيرة من الساحل الشمالي

بالصور: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بملابس صيفية مثيرة من الساحل الشمالي

حمزة نمرة يعلن موعد طرح أغنيتة الجديدة &quot;عالم كدابة&quot;

حمزة نمرة يعلن موعد طرح أغنيتة الجديدة "عالم كدابة"

عربي

العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

الأردن يوجه دعوة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين السوريين

الأردن يوجه دعوة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين السوريين

الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

تفاصيل اجتماع الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأردني

تفاصيل اجتماع الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأردني