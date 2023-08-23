مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية





وأضافت بأن المستوطنين أدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض إجراءات مشددة، وتقوم بالتضييق على دخول المصلين المسجد الأقصى والتنقل بحرية في باحاته.





رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.