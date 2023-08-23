شؤون فلسطينية

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 547.4 مليون دولار أميركي، انخفضت بنسبة 5% خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، في حين ارتفعت بنسبة 5%، مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2022.

وبحسب نتائج المسح، فقد انخفضت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 8% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفضت  بنسبة 1% مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 130.6 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر حزيران من عام 2023 بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر حزيران من عام 2023. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 46% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 8.9 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الواردات بنسبة 6% مقارنة بشهر أيار، بينما ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بشهر حزيران من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 678 مليون دولار أميركي.

كما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 6% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات للشهر المرصود. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 5%، مقارنة بشهر أيار الماضي.

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