شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية

هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل القمع الوحشية التي تعرض لها أسرى عسقلان، اثر حملة التنقلات الى سجن نفحة التي قامت بها ادارة السجن .

وقال محامي الهيئة يوسف متيا، نقلا عن الأسير محمد أبو حميد: "حوالي الساعة 5:30 فجرا تم اقتحام القسم من قبل كل وحدات القمع بطريقة وحشية واستفزازية، قاموا بتكبيلنا و نقلنا بواسطة البوسطة الى سجن نفحا، و لم يسمحوا لنا بأخذ أي شيء من أغراضنا الأساسية وابقونا دون أغطية والبسة، وعند عودة جزء من الأسرى بعد أسبوع الى عسقلان لأخذ أغراضنا، تفاجأنا انه تم تحطيم وتخريب كل شيء بشكل همجي".

وتضيف الهيئة أنه وعلى أثر ما حصل، قام الأسرى بخطوات احتجاجية، وطالبوا ادارة السجن بتعويضهم عن الضرر الذي تسببوا فيه، كما شرع الأسير حاتم السغلي باضراب عن الطعام منذ اسبوع، رفضا لظروف اعتقاله السيئة.

علما أن سجن عسقلان، يحتوي على 36 أسيرا ، جميعهم مرضى يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل السرطان والقلب وديسك الظهر.

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