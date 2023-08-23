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العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا
وزيرا الخارجية العراقي والتركي خلال مباحثات في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على تعزيز العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة، وضرورة عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.

ولفت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة بغداد مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إلى أنه ناقش خلال اجتماعه مع فيدان منح تسهيلات دخول العراقيين إلى تركيا.

ويقوم وزير الخارجية التركي حالياً بزيارة العاصمة بغداد، تستمر ثلاثة أيام، حيث أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين.

بدوره، أعرب فيدان، عن تطلع بلاده لاعتراف العراق رسميا بـ"بي كي كي" كـ "تنظيم إرهابي"، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).

وأكد فيدان أن العلاقات مع الجارة العراق، تعد من القضايا التي تولي لها تركيا أهمية وأولوية بالغة في سياساتها الخارجية، وأن وحدة الأراضي العراقية وسيادتها ووحدتها السياسية تعد من أهم أولويات السياسة الخارجية لتركيا.

وشدد على أن تركيا ستواصل هذا النهج، مبينا أن أنقرة ترى العراق شريكا موثوقا يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية معه.

وأعرب عن ثقته بأن استقرار العراق وأمنه ورخائه سيساهم في استقرار تركيا وأمنها.

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