روسيا: قرار بإعفاء قائد القوات الجوية من منصبه وتعيين قائد مؤقت



وكانت ذكرت تقارير إخبارية روسية ذكرت أن الجنرال سوروفيكين، البالغ من العمر (56 عاماً)، أُعفي من مهمة قيادة القوات الجوية.





وقالت وكالة (آر بي كا) الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".





ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن صحفي روسي قوله إنه سوروفيكين أقيل من منصبه، فيما قال الصحفي أليكسي فينيديكتوف في قناته على (تلغرام)، إن سوروفيكين لم يعد قائدا للقوات الجوية، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.



رام الله - دنيا الوطنكشفت تقارير إعلامية روسية، اليوم الأربعاء، عن تعيين قائد مؤقت للقوات الجوية، وذلك بعد إعفاء قائد القوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه.ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن مصدر مطلع قوله، اليوم الأربعاء، إنه تم تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف، قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سيرغي سوروفيكين، الذي أُعفي من مهمة القيادة.وأضافت: أنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية الروسية وتعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية خلفا له"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.يشار إلى أن الجنرال أفزالوف شغل منصب رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الفضائية. قاد أفزالوف القوات الجوية عندما كان سوروفيكين قائدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.