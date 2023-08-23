مقتل شاب من الضفة في حادثة طعن بأراضي عام 48

رام الله - دنيا الوطنشهدت بلدة اللقية في النقب بأراضي عام 48، فجر اليوم الأربعاء، جريمة قتل جديدة، ضحيتها شاب من الضفة الغربية.وتعرض الشاب ماجد فيصل سعيد ادعيس (18 عاماً) من سكان يطا جنوب الخليل، لحادثة طعن، في النقب، الأمر الذي أدى إلى وفاته، وفق ما نقل موقع (عرب 48).يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل أربعة أشخاص، في جريمة إطلاق نار نفذت في بلدة أبو سنان في الجليل.وفي حصيلة قياسية غير مسبوقة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي بأراضي عام 48، منذ مطلع العام الجاري، إلى 148 قتيلاً.