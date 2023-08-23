جيش الاحتلال يأخذ قياسات منازل منفذي عملية (كريات أربع)
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش قامت بأخذ قياسات منازل منفذي عملية إطلاق النار قرب (كريات أربع)، جنوب الخليل، تمهيداً لهدمها لاحقاً.
واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، الثلاثاء، قراراً بعد اجتماع استمر عدة ساعات.
ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد اتخذ المجلس سلسلة قرارات لمهاجمة منفذي العمليات ومرسليهم.
وأضافت بأن (كابينت) فوّض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت بالتحرك في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، في عمليتي إطلاق نار وقعتا في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل، الأيام القليلة الماضية.
التعليقات