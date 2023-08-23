طولكرم: الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويصيب أحدهم بالرصاص

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من طولكرم، بينهم أسير محرر ومصاب.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد شفيق عادل عبد الغني (20 عاما)، وأنور عصام عادل عبد الغني (20 عاما) بعد اصابته بالرصاص الحي اثر المواجهات التي اندلعت في بلدة صيدا شمال طولكرم، واقتادتهما الى جهة مجهولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمار مناع (60 عاما) بعد مداهمة منزله في حي عزبة الجراد شرق طولكرم .