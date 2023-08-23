طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-22 32-20 30-20 بيت لحم 33-22 32-20 30-20 رام الله والبيرة 32-21 31-19 29-19 طولكرم 33-25 32-24 31-24 نابلس 34-22 33-20 31-20 قلقيلية 33-25 32-24 31-24 جنين 37-24 36-22 34-22 سلفيت 33-22 32-20 30-20 طوباس 38-25 37-23 35-23 روابي 34-22 33-20 31-20 الخليل 32-21 31-19 29-19 غزه 32-26 31-25 30-25 أريحا 42-27 41-26 40-26 خانيونس 32-26 31-25 30-25 الأغوار الشمالية 40-25 39-24 38-24 رفح 33-25 32-24 31-24

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون طقس فلسطين حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر: 1 - التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة. 2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: