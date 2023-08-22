قناة إسرائيلية: وزير الجيش يسعى لتحصيل ثمن من حماس يتعلق بهذا الأمر





وأضافت القناة بأن الأمر يتعلق بشكل أساسي بمقر حماس الموجود في لبنان، وهو الذي يوجّه الخلايا في الضفة، وفق تعبيرها.





ووفق (القناة 13)، فإنه في إسرائيل يبحثون عن طريقة لتدفيعهم الثمن، و"إذا حدث ذلك، هناك تخوف من رد فعل من قطاع غزة أو حتى من لبنان".





واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، اليوم الثلاثاء، قراراً بعد اجتماع استمر عدة ساعات.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد اتخذ المجلس سلسلة قرارات لمهاجمة منفذي العمليات ومرسليهم.

وأضافت بأن كابينت فوّض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت بالتحرك في هذا الشأن.

يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، في عمليتي إطلاق نار وقعتا في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل.



رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت يسعى إلى تحصيل ثمن من حماس التي تغمر الضفة بالسلاح.