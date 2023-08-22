حماس: تصاعد العمليات أوقع الاحتلال في نقاش كبير عن كيفية التعامل معها





وأضاف في تصريحات إذاعة (الأقصى)، بأن "تصاعد العمليات أوقع الاحتلال في نقاش كبير عن كيفية التعامل معها".



وأشار قاسم إلى أن "مدينة الخليل دائما حاضرة في قلب العمل المقاوم وهي أحد ركائز المقاومة الأساسية، وساهمت بقوة في انتفاضة الأقصى وانتفاضة القدس وفي كل المحطات النضالية".



وأكد بأن "الشعب الفلسطيني يمارس حقه الشرعي في مقاومة المحتل الذي يحتل أرضه ويمارس جرائم بحقه ويعتدي على مقدساته".



وتابع: "قرارات الاحتلال بالاعتداء على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى هي ما ينتج عنها العمل المقاوم للدفاع عن أرضهم".



ودعا المتحدث باسم حركة حماس، شباب العمل المقاوم على "عدم الاهتمام لقرارات الاحتلال وتهديداته، والعمل على زيادة الفعل المقاوم بوجه الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن "تزايد العمليات بالضفة الغربية أصبح واضحا، فهناك اتساع جغرافي ونجاحات في التنفيذ وايقاع الخسائر المتزايدة في صفوف المستوطنين".