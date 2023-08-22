شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي ومنتدى شارك الشبابي يطلقان مطلع شهر أيلول القادم تطبيق نموذج محاكاة الأول

الاتحاد الأوروبي ومنتدى شارك الشبابي يطلقان مطلع شهر أيلول القادم تطبيق نموذج محاكاة الأول
يطلق الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي، وبالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان (unfpa) مطلع شهر ايلول القادم، تطبيق نموذج محاكاة الاتحاد الاوروبي وهو الاول من نوعه في فلسطين والثاني عربيا بعد جمهورية مصر العربية، بنسخة مطورة ومحدثة بعد ادخال الشباب الخبراء الفلسطينيين مجموعة تطبيقات جديدة عليها.

ويهدف نموذج الاتحاد الأوروبي، بحسب المدير التنفيذي للمنتدى بدر زماعرة، إلى منح الشباب المشارك ضمن مشروع -الشباب يقود- فرصة للتعرف على الاتحاد الأوروبي، والوصول إلى فهم أعمق لأساليب عمله، من خلال تأديتهم لمحاكاة عملية واقعية.

واضاف:"سيلعب المشاركون فيها دور الرؤساء او رؤساء الوزراء للدول الأوروبية، وسيقودون يوما من المفاوضات حول بعض الأحداث الواقعية المحيطة بالاتحاد الأوروبي، لوضع استراتيجية التعامل معها والوصول إلى رؤية توافقية تعكس موقفه منها".

واوضح زماعرة، ان التدريب سيتضمن محاور: تاريخ ونشأة الاتحاد الاوروبي. معاهدته التي تشكل أساس قانونه وتحدد مبادئه العامة وآلية إدارة مؤسساته المركزية، فضلا عن القواعد الخاصة بسياسته الخارجية والأمنية. وميثاق حقوقه الأساسية. ومؤسساته السبع صانعة القرار فيه والمنصوص عليها في الفقرة 13 من معاهدة ماستريخت. وهي: البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، محكمة الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي ومحكمة المدققين الأوروبية. دور كل منها وأساس عملها وآلية انعقاد جلسات: الذراع التشريعي(مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الاوروبي)، التنفيذي(المفوضية الأوروبية)، القضائي(محكمة العدل للاتحاد الأوروبي).

 وتابع زماعرة:"بعد ذلك سيقوم المشاركون باختيار الجهة التي سيؤدون محاكاة لأعمالها، واختيار القضية ذات العلاق-  الاتحاد الاوروبي والقضية الفلسطينية (موقفه منها ما بين الماضي والحاضر). مهارات التحليل، الإصغاء الجيد، التفكير الاستراتيجي، إدارة الحوار، التفاوض وصياغة الحلول. مهارات كتابية (صياغة الخطابات وعكس مواقف الدول الحقيقية، صياغة مشاريع القرارات والقرارات). ومهارات الخطابة والالقاء".

ويتوقع ان هذا النموذج يكون سنويا ويعكس التزام الشباب الفلسطيني بمبادىء الدبلوماسية والعلاقات الدولية والتعرف على جسم دولي مثل الاتحاد الاوروبي.

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