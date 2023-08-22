جمعية رجال الأعمال تزور المستشفى الميداني الأردني بغزة



وأشاد أبو عيدة، بالمواقف الأردنية المشرفة ممثلة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني دعماً لشعب فلسطين، وأهل غزة، وبالخدمات الطبية المميزة التي يقدمها المستشفى الأردني للمرضى.



وثمن أبو عيدة، المكارم الملكية بتقديم المساعدة إلى شعب فلسطين وتعزيز صموده في أرضه وصولاً إلى تحقيق حلمه بالحرية والاستقلال.



من جانبه، رحب العقيد عنيزات، بوفد جمعية رجال الاعمال مؤكداً على توجيهات القيادة الاردنية ممثلة بالملك عبد الله الثاني بتقديم أفضل الخدمات الطبية والنوعية لأهالي غزة على مدار الساعة.



وأكد عنيزات، على وحدة شعبي الأردن وفلسطين، واعتزازه بنبل الواجب المناط بطاقم المستشفى وكوادره وبشرف الخدمة التي يقدمونها للأشقاء الفلسطينيين.



وشدد على وجود تعليمات ملكية، بتقديم أفضل الخدمات الطبية، والوقوف إلى جانب سكان القطاع، كجزء وتعبير عن الولاء والحب لفلسطين.



وفي ختام الزيارة، كرمت جمعية رجال الاعمال قائد المستشفى الاردني العقيد يحيى عنيزات وطاقمه رقم 75 على جهودهم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي غزة ووقوفهم الدائم إلى جانب قضايا فلسطين العادلة من خلال تقديم درع باسم الجمعية.











رام الله - دنيا الوطنزار وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، المستشفى الميداني الأردني، تثميناً لجهود القائمين عليه في خدمة سكان قطاع غزة.وضم الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية، السيد أحمد أبو عيدة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكان في الاستقبال قائد المستشفى رقم 75 العقيد يحيى فهمي عنيزات، وطاقم ضباط المستشفى.