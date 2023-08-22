شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

نابلس: إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنين تصدوا لهجوم شنه مستوطنون على القرية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما سجّلت 30 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: وزير الجيش يسعى لتحصيل ثمن من حماس يتعلق بهذا الأمر

قناة إسرائيلية: وزير الجيش يسعى لتحصيل ثمن من حماس يتعلق بهذا الأمر

حماس: تصاعد العمليات أوقع الاحتلال في نقاش كبير عن كيفية التعامل معها

حماس: تصاعد العمليات أوقع الاحتلال في نقاش كبير عن كيفية التعامل معها

الاتحاد الأوروبي ومنتدى شارك الشبابي يطلقان مطلع شهر أيلول القادم تطبيق نموذج محاكاة الأول

الاتحاد الأوروبي ومنتدى شارك الشبابي يطلقان مطلع شهر أيلول القادم تطبيق نموذج محاكاة الأول

جمعية رجال الأعمال تزور المستشفى الميداني الأردني بغزة

جمعية رجال الأعمال تزور المستشفى الميداني الأردني بغزة

نابلس: إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

نابلس: إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون المرضى بسجن عوفر يمتنعون عن استلام أدويتهم

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون المرضى بسجن عوفر يمتنعون عن استلام أدويتهم

عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

دائرة شؤون اللاجئين تقدم مساعدات مالية للمخيمات الفلسطينية في سوريا

دائرة شؤون اللاجئين تقدم مساعدات مالية للمخيمات الفلسطينية في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي ومنتدى شارك الشبابي يطلقان مطلع شهر أيلول القادم تطبيق نموذج محاكاة الأول

الاتحاد الأوروبي ومنتدى شارك الشبابي يطلقان مطلع شهر أيلول القادم تطبيق نموذج محاكاة الأول

جمعية رجال الأعمال تزور المستشفى الميداني الأردني بغزة

جمعية رجال الأعمال تزور المستشفى الميداني الأردني بغزة

نابلس: إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

نابلس: إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون المرضى بسجن عوفر يمتنعون عن استلام أدويتهم

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون المرضى بسجن عوفر يمتنعون عن استلام أدويتهم

قيادي بحماس: الاحتلال يخشى دخول الحركة للعمل العسكري المُنظم بالضفة

قيادي بحماس: الاحتلال يخشى دخول الحركة للعمل العسكري المُنظم بالضفة

ثلاث إصابات باعتداءات للمستوطنين والاستيلاء على مركبة في مسافر يطا

ثلاث إصابات باعتداءات للمستوطنين والاستيلاء على مركبة في مسافر يطا

أول تعليق من حماس على قرارات كابينت

أول تعليق من حماس على قرارات كابينت

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

منوعات

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

ما حقيقة استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل &quot;توحة&quot;؟

ما حقيقة استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل "توحة"؟

بالصور: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بملابس صيفية مثيرة من الساحل الشمالي

بالصور: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بملابس صيفية مثيرة من الساحل الشمالي

حمزة نمرة يعلن موعد طرح أغنيتة الجديدة &quot;عالم كدابة&quot;

حمزة نمرة يعلن موعد طرح أغنيتة الجديدة "عالم كدابة"

بعد صورتهم معاً.. هل عادت آيتن عامر لطليقها؟

بعد صورتهم معاً.. هل عادت آيتن عامر لطليقها؟

أول تعليق من إليسا بعد حذف يوتيوب أغنيتها الجديدة &quot;العقد&quot;

أول تعليق من إليسا بعد حذف يوتيوب أغنيتها الجديدة "العقد"

شاهد: ميريام فارس بإطلالة تفيض أنوثة وهي ترقص على أغنيتها &quot;الساحل الشمالي&quot;

شاهد: ميريام فارس بإطلالة تفيض أنوثة وهي ترقص على أغنيتها "الساحل الشمالي"

صورة: بسمة وهبة تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

صورة: بسمة وهبة تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

عربي

الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

تفاصيل اجتماع الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأردني

تفاصيل اجتماع الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأردني

مصر تعلن اكتشاف نفطي جديد بخليج السويس

مصر تعلن اكتشاف نفطي جديد بخليج السويس

الكشف عن هوية سفير السعودية الجديد لدى إيران

الكشف عن هوية سفير السعودية الجديد لدى إيران