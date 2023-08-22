شؤون فلسطينية

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون المرضى بسجن عوفر يمتنعون عن استلام أدويتهم

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون المرضى بسجن عوفر يمتنعون عن استلام أدويتهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المعتقلين الإداريين المرضى في سجن (عوفر)، قرروا اليوم الثلاثاء الامتناع عن استلام الدواء من إدارة السجون، رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمرون بها.

ولفت نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنّ هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطوات الاحتجاجية، والبرنامج النضالي الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير، أن المعتقلين المرضى حولوا حاجتهم للدواء لأداة احتجاجية ضد أجهزة الاحتلال المسؤولة عن اعتقالهم، ومنها إدارة سجون الاحتلال، خاصّة أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري باعتقال المزيد ومنهم المرضى، والجرحى.

علمًا أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 1200، منهم ما يزيد عن 300 في سجن (عوفر).

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