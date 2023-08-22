شؤون فلسطينية

عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، إن عشرة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون الإضراب عن الطعام، منهم ثمانية معتقلين إداريين.

وأوضح النادي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، أنه انضم للإضراب منذ ثلاثة أيام المعتقل الإداري سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وهو معتقل منذ 20 شباط 2023، وجرى تحويله للاعتقال الإداريّ، علمًا أن العمارين هو طالب هندسة في جامعة بوليتكنك فلسطين.

وإلى جانب المعتقل العمارين يواصل كل من: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، إضرابهما منذ 20 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق المضرب منذ 16 يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو يواصلون الإضراب منذ 13 يومًا.

كما يواصل الأسير زاهر حمّاد (49 عامًا) من بلدة سلواد شرق رام الله، إضرابه عن الطعام منذ ثلاثة أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء نجله الأسير محمد في سجن "عوفر"، وهو معتقل منذ 25 آب 2022، ولا يزال موقوفًا، وكانت جلسة محكمة قد عقدت له اليوم، وجرى تأجيلها حتى تشرين الأول المقبل، علمًا أن نجله محمد معتقل منذ السادس من تموز 2022، وكان من المقرر الإفراج عنه في أيار الماضي، بعد انتهاء مدة اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ الاحتلال قدم بحقه لائحة اتهام.

كما يواصل الأسير حاتم القواسمة (42 عاما) من الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن "ريمون"، علما أن حاتم معتقل منذ عام 2003 وهو محكوم بالسّجن المؤبد، وشقيقه حازم محكوم لمدة 25 عاما، وهو معتقل منذ عام 2002

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