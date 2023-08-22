دولي

مسؤول أميركي كبير يتحدث عن ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية

مسؤول أميركي كبير يتحدث عن ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، اليوم الثلاثاء، عن ملف التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي، إنه "من غير المتوقع الإعلان عن اتفاق تطبيع للعلاقات في الزمن القريب".

وأضاف وفق ما نقل موقع (والا)، بأن "السلام بين إسرائيل والسعودية سيكون صفقة كبيرة وسيخلق شرق أوسط أكثر استقراراً يمكن للدول أن تتعاون فيه وهذا سيفيد الولايات المتحدة، ونعمل على ذلك قدر الإمكان".

وفيما يتعلق بالطلب السعودي بمنحهم برنامج نووي لأغراض مدنية ويشمل تخصيب اليورانيوم في السعودية والولايات المتحدة، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، "علينا معرفة موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه القضية".

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