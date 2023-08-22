رداً على العمليات الأخيرة.. ليبرمان يطالب نتنياهو بضرب "رأس الأفعى"





وأضاف: "من يقود ويمول موجة العمليات في الضفة هي حماس في قطاع غزة، يوجد مقر في غزة مهمته التامة تعميق حالة الرعب للمستوطنين في الضفة الغربية".





وتابع: "أما الوجه الآخر للموجة فهو صالح العاروري، المسؤول عن أنشطة الجناح العسكري في الضفة الغربية"، وفق تعبيره.





وقال ليبرمان: "إذا كان نتنياهو يهتم بمحاربة الإرهاب، عليه ضرب رأس الأفعى، أولئك الذين يعطون الأوامر ويحولون الأموال ويدعمون العمليات، العنوان واضح وهو حماس وقطاع غزة"، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطنطالب زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بمحاربة الإرهاب، وضرب "رأس الأفعى"، على حد زعمه.وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حكومة نتنياهو فقدت صوابها، ورئيسها نتنياهو يتبنى منذ عام 2018 سياسة الرضوخ لحماس".