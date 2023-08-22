قيادي بحماس: الاحتلال يخشى دخول الحركة للعمل العسكري المُنظم بالضفة

قال القيادي في حركة حماس، ماجد حسن، إن "عمليات المقاومة المتصاعدة تأتي في إطار الرد الطبيعي على ممارسات الاحتلال الإجراميـة في الضفة والقدس".



وبيّن في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، بأن "الاحتلال يخشى دخول تنظيم بثقل حماس وجماهيريتها إلى العمل العسكري المنظم في الضفة".



وأشار إلى أن "انتقال المقاومة من العمليات الفردية إلى العمل المنظم يقض مضاجع الاحتلال، لأنها تعني الديمومة والغزارة".



وأشاد بالحاضنة الشعبية للمقاومة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني كافة مستعدٌ للبذل والعطاء ورد الصاع صاعين إلى الاحتلال الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطن