العدل بغزة: الحصار الإسرائيلي على مناطق بالضفة وإذلال المواطنين على الحواجز جريمة فصل عنصري





واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما يجري جريمة ضد الإنسانية وسياسة فصل عنصري يمارسها الاحتلال بشكل فج ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.



ويأتي هذا الحصار مصاحبا لعمليات إطلاق نار بالرصاص الحي نحو المواطنين ادى لاستشهاد فتى وإصابة عدد من المواطنين منذ أمس الاثنين إلى جانب عمليات الاعتقال بين صفوف الشبان، وذلك في مخالفات واضحة وصريحة لحقوق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.



ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية الفاعلة لممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجرائم، مشددة على ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية الدولية بمسؤولياتها وفضح هذا الإجرام الممنهج، والضغط على الاحتلال لوقف حصاره على مختلف المناطق واجتياحاته التي يصاحبها تدمير كامل للبنية التحتية وإعاقة حركة المواطنين على المفترقات والحواجز الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطننددت وزارة العدل بالحصار الإسرائيلي الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدد من المدن بالضفة الغربية وارتكاب الكثير من الانتهاكات بحق المدنيين على الحواجز.