ثلاث إصابات باعتداءات للمستوطنين والاستيلاء على مركبة في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب في قرية طوبا، فيما استولت قوات الاحتلال على مركبة بعد مداهمتها تجمع التبانة، في مسافر يطا، جنوب الخليل.وقال منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد عمور، إن عددا من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزل المواطن عمر أبو جندية، واعتدوا على أفراد عائلته بالهراوات والأدوات الحادة، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى اختناقهم، وإصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض، حيث قدمت لهم طواقم الإسعاف العلاج اللازم.وفي السياق، استولت قوات الاحتلال، اليوم، على مركبة قانونية بعد مداهمتها تجمع التبانة في مسافر يطا، تعود ملكيتها للمواطن ناصر أبو عبيد.