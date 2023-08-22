أول تعليق من حماس على قرارات كابينت

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن "تهديدات الاحتلال بتصعيد عدوانه لا تخيف شعبنا ولا مقاومته الباسلة".وأشارت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن "العدو يشن حربا مفتوحة على شعبنا بشكل يومي".وشدد قاسم على أن حماس وقوى المقاومة تقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا ومقدساته، ودعم وإسناد حالة النضال الوطني، والذي هو حق مشروع بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.وأكد "أننا سنواصل القيام بحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والرد على عدوانه حتى طرده وكنس مستوطنيه وتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".