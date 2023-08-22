جلسة كابينت: بن غفير يطالب باتخاذ خطوة ضد الأسرى.. ومسؤولون أمنيون: خطيرة للغاية





من جهته، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن هذه خطوة خطيرة للغاية، وأشاروا إلى أنه "يمكن أن تشعل حربا مع غزة والسلطة وحتى الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان".





واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، اليوم الثلاثاء، قراراً بعد اجتماع استمر عدة ساعات.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد اتخذ المجلس سلسلة قرارات لمهاجمة منفذي العمليات ومرسليهم.

وأضافت بأن كابينت فوّض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت بالتحرك في هذا الشأن.

يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، في عمليتي إطلاق نار وقعتا في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل.







رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب بخطوة ضد الأسرى الفلسطينيين، فيما وصف مسؤولون هذه الخطوة بـ "الخطيرة الغاية".ووفق القناة فإن بن غفير طالب في جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، باتخاذ خطوات دراماتيكية للتضييق على الأسرى الفلسطينيين منها تفريق أسرى الحزب الواحد داخل الأقسام والزنازين.