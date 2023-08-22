مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في عدة مناطق بالخليل

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين في عدة مناطق بمحافظة الخليل.وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين تجمعوا على مدخل بيت عنون شمال محافظة الخليل، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، كما تجمع عدد آخر قرب "سدة الفحص" واعتدوا على المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا على مدخل بلدة حلحول، وآخر على مدخل بلدة بيت كاحل، شمال وشمال غرب الخليل، وعرقلت حركة المواطنين والمركبات.