شؤون فلسطينية

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، منعت المشاركين في جنازة من الوصول إلى مقبرة البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأضاف عوض أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية في البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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