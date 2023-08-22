الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، منعت المشاركين في جنازة من الوصول إلى مقبرة البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.وأضاف عوض أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية في البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).