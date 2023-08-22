فيديو.. جيش الاحتلال ينشر توثيقًا للحظة اعتقال منفذي عملية الخليل





وأعلن جيش الاحتلال أنه تمكن من اعتقال منفذي العملية صباح اليوم، والتي قُتل خلالها مُستوطِنة وإصابة آخر، بجروح خطيرة.





في السياق، نقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر في حماس قوله: إن منفذي عملية الخليل، ينتمون إلى الحركة.





واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، اليوم الثلاثاء، قراراً بعد اجتماع استمر عدة ساعات.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد اتخذ المجلس سلسلة قرارات لمهاجمة منفذي العمليات ومرسليهم.

وأضافت بأن كابينت فوّض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت بالتحرك في هذا الشأن.

يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، في عمليتي إطلاق نار وقعتا في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل.













رام الله - دنيا الوطننشرت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، توثيقًا للحظة اعتقال منفذي عملية الخليل أمس الاثنين.