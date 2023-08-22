الأردن: انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

رام الله - دنيا الوطنتسبب عطل فني اليوم الثلاثاء، بانقطاع المياه عن مدينة العقبة في الأردن، لعدة ساعات.ووفق ما نقل موقع (المملكة)، فقد تسبب عطل فني على الخط الرئيسي الناقل للمياه من منطقة الديسة إلى مدينة العقبة في انقطاع المياه.وقالت شركة مياه العقبة، إنه جرى إطفاء جميع الآبار؛ لتفريغ الخط حتى يتمكن العاملون من إصلاح العطل، لافتة إلى أنه سينتج عن ذلك انقطاع في المياه أو ضعف واضح في معظم مناطق المدينة ومن المتوقع أن يستمر لعدة ساعات.وأشار البيان إلى أنه جرى توقف تزويد الخزانات الرئيسية في العقبة بكميات المياه المطلوبة، داعيا إلى أخذ الحيطة والترشيد في استهلاك المياه وتأجيل أعمال منزلية تتطلب استهلاك كميات كبيرة من المياه تفاديا لنفادها من الخزانات المنزلية، ولتجنب أي معاناة قد تحصل نتيجة انقطاع المياه.